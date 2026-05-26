Cambia il regolamento in Serie A | addio agli spareggi scudetto o salvezza dal 2026 27! L’eccezione che riguarda le coppe europee

A partire dalla stagione 202627, in Serie A non saranno più previsti spareggi per lo scudetto o la salvezza, ad eccezione delle squadre che raggiungono le finali nelle coppe europee. La modifica al regolamento elimina le partite di spareggio per determinare la posizione finale in classifica in queste aree, mantenendo questa possibilità solo per le squadre coinvolte nelle finali continentali. La decisione è stata ufficializzata e entrerà in vigore nel prossimo campionato.

Cambia la regola in Serie A: addio agli spareggi scudetto o salvezza dal 202627! L’eccezione riguarda le squadre in finale nelle coppe europee. La Serie A cambia le regole in vista della stagione 202627. Il Consiglio Federale, riunito nella sala Paolo Rossi della sede della FIGC a Roma, ha approvato una modifica importante sul tema degli spareggi per scudetto e salvezza. La novità riguarda i casi in cui una delle squadre coinvolte sia qualificata per una finale europea. In quella situazione, lo spareggio non verrebbe disputato e il verdetto sarebbe deciso attraverso la classifica avulsa, quindi in base ai risultati degli scontri diretti. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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