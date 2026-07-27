La partita di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League tra Lincoln e Mjallby si gioca questa settimana. La squadra svedese ha vinto 3-0 all’andata, risultato che rende molto probabile una qualificazione alla fase successiva. La gara sarà trasmessa in diretta e l’esito sembra ormai deciso, considerando il vantaggio accumulato. Non sono previste variazioni significative rispetto alla sfida precedente, e la qualificazione sembra ormai a portata di mano per la squadra svedese.

Lincoln-Mjallby è la gara di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla Il tre a zero con il quale gli svedesi si sono imposti la scorsa settimana nella gara d’andata è praticamente una sentenza. Non esistono reali possibilità di un ribaltone. Niente di tutto questo. (Profilo Instagram Mjallby) – Ilveggente.it Anche perché i numeri inchiodano la formazione di casa che è riuscito la scorsa settimana a mettere in evidenza uno striminzito 0,28 di xG. Numeri bassissimi che dimostrano le poche qualità offensive della truppa di Gibilterra. Per il Mjallby, quindi, che ha fatto il bello e il cattivo tempo senza rischiare praticamente nulla. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lincoln-Mjallby: arriva un’altra vittoria

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