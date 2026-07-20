La partita di andata del secondo turno preliminare di Champions League tra Mjallby e Lincoln si svolgerà presto. Dopo aver eliminato l’Inter Escaldes, il Lincoln deve vincere per proseguire nel torneo. Il pronostico indica una possibile vittoria in favore della squadra svedese, considerando la differenza di livello tra le due. La gara sarà visibile su piattaforme dedicate, con orari e modalità di trasmissione da verificare.

Mjallby-Lincoln è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla Dopo aver eliminato la squadra andorriana dell’Inter Escaldes, il Lincoln per andare avanti in questo turno di Champions League ha bisogno quasi di un miracolo. La truppa di Gibilterra infatti affronta gli svedesi del Mjallby. E la prima è in trasferta, tra le altre cose. (Profilo Instagram Njallby) – Ilveggente.it Di solito si pensa che giocando il match di ritorno in casa, in generale, si possono avere maggiori possibilità di passare il turno. In questo caso, però, tutti i sogni si possono chiudere subito, nella gara in programma martedì sera. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Mjallby-Lincoln: scacciata la crisi

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