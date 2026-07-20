Pronostico Mjallby-Lincoln Red Imps | scacciata la crisi

Mjallby e Lincoln Red Imps si affrontano nel secondo turno preliminare di Champions League con l’obiettivo di avanzare. Dopo aver eliminato la squadra andorriana dell’Inter Escaldes, il Lincoln Red Imps cerca di superare questa fase, ma la qualificazione appare difficile. La partita di andata si gioca in Svezia e il pronostico favorisce la squadra di casa. La sfida sarà trasmessa su piattaforme sportive dedicate.

Mjallby-Lincoln è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla Dopo aver eliminato la squadra andorriana dell’Inter Escaldes, il Lincoln per andare avanti in questo turno di Champions League ha bisogno quasi di un miracolo. La truppa di Gibilterra infatti affronta gli svedesi del Mjallby. E la prima è in trasferta, tra le altre cose. Pronostico Mjallby-Lincoln: scacciata la crisi (Profilo Instagram Njallby) – Ilveggente.it Di solito si pensa che giocando il match di ritorno in casa, in generale, si possono avere maggiori possibilità di passare il turno. In questo caso, però, tutti i sogni si possono chiudere subito, nella gara in programma martedì sera. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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