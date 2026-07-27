Il match tra Kairat Almaty e Omonia Nicosia si gioca mercoledì alle 17:00, nel ritorno del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27. La partita si presenta come una sfida difficile per la squadra kazaka, che deve rimontare un risultato negativo dell’andata. Sono disponibili notizie, statistiche, probabili formazioni, oltre a opzioni per seguire la diretta tv e streaming.

Kairat Almaty-Omonia Nicosia è un match valido per il ritorno del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca mercoledì alle 17:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Si riparte dall’uno a zero di una settimana fa a Cipro, match deciso da un gol di Andreou dopo 13 minuti di gioco. Neppure il rosso a Nego, difensore dell’ Omonia Nicosia, ha impedito agli uomini di Henning Berg di aggiudicarsi il primo round e mettere la qualificazione sui giusti binari. Una resistenza quasi eroica da parte del club della capitale cipriota, costretto a giocare con un uomo in meno per oltre un tempo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Kairat Almaty-Omonia Nicosia: rimonta complicata

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Omonia Nicosia vs Kairat Almaty | Anteprima UEFA Champions League

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