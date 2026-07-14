Pronostico Sutjeska-Kairat Almaty | la qualificazione è in cassaforte
Il match Sutjeska-Kairat Almaty si disputa mercoledì alle 21:00, valida per il ritorno del primo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27. La squadra kazaka ha un vantaggio notevole dopo aver vinto l’andata e si attende che possa qualificarsi senza troppi problemi. Sono disponibili notizie, statistiche, probabili formazioni e opzioni di diretta TV e streaming. La qualificazione sembra ormai in cassaforte per il Kairat Almaty.
Sutjeska-Kairat Almaty è un match valido per il ritorno del primo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. I kazaki del Kairat Almaty ci riprovano dopo aver scritto la pagina più importante della loro storia un anno fa, arrivando addirittura a qualificarsi per la League Phase della Champions League, un traguardo raggiunto grazie all’indimenticabile successo nella doppia sfida con gli scozzesi del Celtic negli spareggi. Bissare quell’impresa non sarà assolutamente semplice, anche se il percorso nei preliminari è iniziato bene per gli uomini di Rafael Urazbakhtin, vittoriosi all’esordio contro i montenegrini del Sutjeska, piegati 2-1 in Kazakistan. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
UCL 2026/27 First Qualifying Round: Every Team, the Seeded Pots and Who Plays Who
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