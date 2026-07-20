Il match tra Omonia Nicosia e Kairat Almaty si gioca mercoledì alle 19:00, valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27. Le quote scommesse sono molto sbilanciate a favore della squadra di casa, con i bookmaker che prevedono una vittoria netta. Le formazioni probabili e le statistiche saranno disponibili prima dell’incontro, che sarà trasmesso in diretta tv e streaming.

Omonia Nicosia-Kairat Almaty è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca mercoledì alle 19:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Non ha incontrato intoppi il Kairat Almaty nel primo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27. I kazaki si sono imposti sia all’andata sia al ritorno sui montenegrini del Sutjeska Niksic: 2-1 in Kazakistan e 0-2 in Montenegro, con il passaggio del turno mai davvero in discussione. La squadra di Rafael Urazbakhtin ha così capitalizzato l’esperienza accumulata nella passata stagione grazie alla... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Omonia Nicosia-Kairat Almaty: quote troppo sbilanciate

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Si parla di: Pronostico Omonia Nicosia - Kairat Almaty - Quote & Statistiche - 22 luglio 2026, Champions League, Europa; Omonia Nikosia - FK Kairat Pronostico e confronto quote 22.07.2026.