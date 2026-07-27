Pronostici KuPS-Sabah | ribaltone complicato
Il KuPS deve recuperare uno svantaggio di un gol contro il Sabah nel ritorno del secondo turno preliminare di Champions League. La partita si svolge dopo che l’andata si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore della squadra ospite. Le statistiche del match precedente indicano che il compito di ribaltare il risultato appare molto difficile per il KuPS.
KuPS-Sabah è la gara di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla Dovrà cercare di ribaltare l’uno a zero dell’andata il KuPS contro il Sabah, anche se, andando a vedere le statistiche che sono venute fuori nel match della settimana scorsa ci pare davvero un compito abbastanza difficile e complicato. (Profilo Instagram Kups) – Ilveggente.it Oltre al 64% del possesso palla e ai 18 tiri totali in porta, il Sabah ha dimostrato di essere una squadra assai superiore sotto l’aspetto tecnico e tattico. E ha segnato molto di meno rispetto a quelli che sono stati gli xG della partita. Certo, c’è da dire che i finlandesi nelle gare che vengono giocate in casa, dimostrato di saperci fare: la loro media in questa statistica supera il 2. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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