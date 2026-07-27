Pronostici KuPS-Sabah | ribaltone complicato

KuPS-Sabah è la gara di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla Dovrà cercare di ribaltare l’uno a zero dell’andata il KuPS contro il Sabah, anche se, andando a vedere le statistiche che sono venute fuori nel match della settimana scorsa ci pare davvero un compito abbastanza difficile e complicato. (Profilo Instagram Kups) – Ilveggente.it Oltre al 64% del possesso palla e ai 18 tiri totali in porta, il Sabah ha dimostrato di essere una squadra assai superiore sotto l’aspetto tecnico e tattico. E ha segnato molto di meno rispetto a quelli che sono stati gli xG della partita. Certo, c’è da dire che i finlandesi nelle gare che vengono giocate in casa, dimostrato di saperci fare: la loro media in questa statistica supera il 2. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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