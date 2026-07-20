Due quote stanno registrando un forte calo in vista del match tra Sabah e KuPS, valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27, che si disputerà martedì alle 18:00. La partita si può seguire in diretta tv e streaming, con notizie, statistiche e probabili formazioni disponibili.

Sabah-KuPS è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Sabah e KuPS non hanno mai raggiunto il terzo turno di qualificazione nei preliminari di Champions: va da sé che per una delle due si tratterà di un traguardo molto importante. (Instagram) – Ilveggente.it Stando alle quote dei bookmaker, i favoriti di questa doppia sfida sono gli azeri, protagonisti lo scorso anno di una stagione da sogno, nella quale sono riusciti contro ogni pronostico a interrompere la “dittatura” del più quotato Qarabag realizzando una storica doppietta campionato-coppa nazionale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Sabah-KuPS: due quote stanno crollando

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