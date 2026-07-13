TNS-Sabah è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico Ribaltare il due a zero subito la scorsa settimana è un fatto assai complicato per i gallesi del TNS. E infatti non ci sarà nessuna possibilità di ribaltone. Il passaggio del turno è indirizzato in maniera totale. E anche i numeri, soprattutto degli XG, venuti fuori dopo il match della scorsa settimana, ne sono una grossa prova. (Profilo Instagram Sabah) – Ilveggente.it Il Sabah avrebbe potuto fare anche “mezzo gol in più”. Mentre, gli ospiti, di fatto non hanno mai creato nulla: il calcolo si è fermato a 0,40. Una situazione che evidenzia i valori che vanno in una sola direzione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico TNS-Sabah: una gara da gol

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