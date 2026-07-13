Pronostico TNS-Sabah | una gara da gol
Nel ritorno del primo turno preliminare di Champions League, TNS affronta Sabah con un passivo di 2-0 dalla partita d'andata. La sfida si svolge in casa dei gallesi, che devono rimontare una differenza di tre gol per qualificarsi. La partita si preannuncia intensa, con entrambe le squadre che cercano il gol decisivo. La gara si gioca con molte aspettative di marcature, considerando il risultato dell'andata.
TNS-Sabah è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico Ribaltare il due a zero subito la scorsa settimana è un fatto assai complicato per i gallesi del TNS. E infatti non ci sarà nessuna possibilità di ribaltone. Il passaggio del turno è indirizzato in maniera totale. E anche i numeri, soprattutto degli XG, venuti fuori dopo il match della scorsa settimana, ne sono una grossa prova. (Profilo Instagram Sabah) – Ilveggente.it Il Sabah avrebbe potuto fare anche “mezzo gol in più”. Mentre, gli ospiti, di fatto non hanno mai creato nulla: il calcolo si è fermato a 0,40. Una situazione che evidenzia i valori che vanno in una sola direzione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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