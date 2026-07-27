Professioni pedagogiche ed educative servizi infanzia | un solo albo con due sezioni Il Governo riscrive le regole dell’Ordine | cosa cambia per pedagogisti ed educatori

Al Senato prosegue l’esame del disegno di legge: l’obiettivo è rendere operativo l’Ordine professionale previsto dalla legge del 2024 L’istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, prevista dalla legge n. 55 del 2024, è entrata in una nuova fase. Presso la 2ª Commissione Giustizia del Senato è infatti proseguito l’esame degli emendamenti al disegno di legge governativo (A.S. 1712), presentato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, che interviene sulla normativa approvata lo scorso anno per correggerne le criticità emerse nella fase attuativa. L’intervento normativo non modifica l’impianto della riforma, ma punta soprattutto a renderla concretamente applicabile. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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