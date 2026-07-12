Benessere psicologico di bambini e adolescenti accordo tra Ordine psicologi e Save the Children | formazione anche per docenti ed educatori

Un accordo triennale tra l’Ordine degli Psicologi e Save the Children prevede corsi di formazione per insegnanti ed educatori, con l’obiettivo di migliorare il benessere psicologico di bambini e adolescenti e tutelarne i diritti.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) e Save the Children hanno firmato un accordo quadro triennale per promuovere il benessere psicologico e tutelare i diritti di bambini, adolescenti e famiglie. L’intesa dedica una particolare attenzione ai nuclei familiari che vivono situazioni di vulnerabilità, alle donne in gravidanza e alle famiglie durante il periodo perinatale. Il fine è integrare le competenze scientifiche e professionali della comunità degli psicologi italiani con l’esperienza maturata sul territorio da Save the Children nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. La collaborazione interesserà diversi ambiti, a partire dalla prevenzione precoce durante i primi mille giorni di vita del bambino, considerati fondamentali per lo sviluppo psicologico, relazionale e affettivo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Identifying Warning Signs in Children and Teens with Dr. Amelia Kelley | Ep. 167

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