Crescere insieme a Udine la presentazione del libro su bambini genitori ed educatori dell' infanzia

A Udine è stata presentata una pubblicazione dedicata ai primi anni di vita dei bambini, focalizzandosi sul ruolo di genitori ed educatori. Il testo analizza come l’ascolto, il tempo dedicato e le relazioni influenzino lo sviluppo dei più piccoli. Durante l’evento sono state discusse anche le modalità di creazione di una comunità in grado di sostenere e accompagnare la crescita di bambini, adulti e figure di riferimento. La presentazione ha coinvolto diversi esperti del settore, offrendo spunti di riflessione sulla cura e l’educazione in età infantile.

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