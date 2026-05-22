Crescere insieme a Udine la presentazione del libro su bambini genitori ed educatori dell' infanzia
A Udine è stata presentata una pubblicazione dedicata ai primi anni di vita dei bambini, focalizzandosi sul ruolo di genitori ed educatori. Il testo analizza come l’ascolto, il tempo dedicato e le relazioni influenzino lo sviluppo dei più piccoli. Durante l’evento sono state discusse anche le modalità di creazione di una comunità in grado di sostenere e accompagnare la crescita di bambini, adulti e figure di riferimento. La presentazione ha coinvolto diversi esperti del settore, offrendo spunti di riflessione sulla cura e l’educazione in età infantile.
Che cosa significa educare un bambino nei suoi primi anni di vita? Che ruolo hanno l’ascolto, il tempo e le relazioni nello sviluppo dell’infanzia? E come si costruisce una comunità capace di accompagnare davvero la crescita di bambini, genitori ed educatori?Sono alcune delle domande che. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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