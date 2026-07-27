Prestito d’onore per l’università | come funziona e come scegliere

Notizia in breve

Uno studente ha ottenuto un prestito d’onore per l’università. Il finanziamento copre le tasse e le spese di studio, con una garanzia statale che copre il rischio di insolvenza. Per ottenerlo, bisogna rispettare requisiti di reddito e iscrizione regolare. Le banche offrono diverse soluzioni, con tassi e condizioni variabili. La richiesta si presenta tramite un’apposita procedura, e il finanziamento viene erogato in una o più rate.