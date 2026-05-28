Prestito d’onore in Sicilia | domande dal 4 giugno per gli studenti

Da dayitalianews.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 4 giugno sarà possibile presentare le domande per il prestito d’onore destinato agli studenti universitari con redditi bassi iscritti nelle università siciliane. La misura mira a sostenere il diritto allo studio e fornisce un aiuto economico agli studenti provenienti da famiglie con condizioni economiche svantaggiate. Le richieste devono essere presentate a partire da quella data, senza specificare ulteriori dettagli sui requisiti o le modalità di presentazione.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuova misura per sostenere il diritto allo studio. Dal 4 giugno sarà possibile presentare richiesta per il prestito d’onore, l’intervento economico destinato agli studenti universitari provenienti da famiglie con redditi bassi e iscritti negli atenei con sede in Sicilia. La misura è stata presentata a Palermo dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, insieme all’assessore all’Istruzione Mimmo Turano e all’assessore alla Famiglia e politiche sociali Nuccia Albano, nella foto d’apertura, con la partecipazione degli enti regionali per il diritto allo studio e delle università siciliane. Schifani ha sottolineato che il provvedimento rappresenta un segnale concreto verso i giovani, ribadendo che la formazione universitaria è un diritto da garantire e un dovere delle istituzioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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