Prestito d’onore in Sicilia | domande dal 4 giugno per gli studenti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuova misura per sostenere il diritto allo studio. Dal 4 giugno sarà possibile presentare richiesta per il prestito d’onore, l’intervento economico destinato agli studenti universitari provenienti da famiglie con redditi bassi e iscritti negli atenei con sede in Sicilia. La misura è stata presentata a Palermo dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, insieme all’assessore all’Istruzione Mimmo Turano e all’assessore alla Famiglia e politiche sociali Nuccia Albano, nella foto d’apertura, con la partecipazione degli enti regionali per il diritto allo studio e delle università siciliane. Schifani ha sottolineato che il provvedimento rappresenta un segnale concreto verso i giovani, ribadendo che la formazione universitaria è un diritto da garantire e un dovere delle istituzioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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