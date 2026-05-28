Incentivare la frequenza nelle università siciliane arriva il prestito d' onore per gli studenti
Da giovedì 4 giugno sarà possibile presentare le domande per il prestito d’onore destinato agli studenti delle università siciliane. Si tratta di un contributo rivolto a studenti provenienti da famiglie a basso reddito, con l’obiettivo di favorire la frequenza universitaria. Le domande possono essere presentate a partire dalla data indicata, secondo le modalità stabilite dagli enti competenti.
Potranno essere presentate a partire da giovedì 4 giugno le domande per il prestito d’onore, il contributo rivolto agli studenti di famiglie a basso reddito per incentivare la frequenza delle università con sede in Sicilia.La misura è stata illustrata oggi, in conferenza stampa, a Palermo, dal. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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