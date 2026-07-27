Il romanzo “La volta giusta” ha ottenuto 179 voti dai librai e si è aggiudicato la 74esima edizione del Premio Bancarella. La storia narra di Lucilla, che decide di cambiare vita trasferendosi in un piccolo borgo di montagna. La cerimonia di premiazione si è svolta a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. La vittoria è stata annunciata durante l’evento dedicato ai libri e alla letteratura.

Pontremoli (Massa Carrara) – "La volta giusta" di Lorenza Gentile (Feltrinelli) ha vinto la 74esima edizione del Premio Bancarella. I librai hanno scelto con 179 voti questo romanzo ch'era conta la storia di Lucilla che sceglie di stravolgere la propria vita trasferendosi in un piccolo borgo di montagna. Tra dialetto, burocrazia e relazioni complicate, prende forma una storia di seconde possibilità, cambiamento e ricerca di autenticità. I vincitori. A seguire Felicia Kingsley con 150, terzo ' Mi chiamo ruggine ' di Gianlivio Fasciano 125, ' L'Anna che verrà " di Annalisa Merin 119, 114 per 'Io che ti ho voluto così bene' di Roberta Recchia e 109 per Paolo Ruffini con 'Io sono perfetto'. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio Bancarella a Lorenza Gentile: “La volta giusta” vince la 74esima edizione

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