il premio bancarella ecco i sei finalisti in gara per la fascetta

Notizia in breve

Domani, in piazza della Repubblica a Pontremoli, si svolge la 74ª edizione del premio Bancarella. Sei libri sono stati selezionati come finalisti e si contenderanno la fascetta del premio. La cerimonia si svolgerà durante un evento pubblico, con i libri esposti e disponibili per il pubblico presente. La decisione finale sarà presa al termine della giornata, con la proclamazione del vincitore. La manifestazione coinvolge autori, editori e lettori, e si svolge tradizionalmente in questa località.