Il premio Bancarella Ecco i sei finalisti in gara per la fascetta
Domani, in piazza della Repubblica a Pontremoli, si svolge la 74ª edizione del premio Bancarella. Sei libri sono stati selezionati come finalisti e si contenderanno la fascetta del premio. La cerimonia si svolgerà durante un evento pubblico, con i libri esposti e disponibili per il pubblico presente. La decisione finale sarà presa al termine della giornata, con la proclamazione del vincitore. La manifestazione coinvolge autori, editori e lettori, e si svolge tradizionalmente in questa località.
Ai blocchi di partenza i sei libri finalisti che si contenderanno l’ambita fascetta della 74ª edizione del premio Bancarella domenica in piazza della Repubblica a Pontremoli. Scatta dunque la missione bestseller: i librai hanno selezionato le opere che si batteranno per conquistare l’ambita fascetta. I volumi sono ’La volta giusta’ di Lorenza Gentile (Feltrinelli), ’Mi chiamo Ruggine’ di Gianlivio Fasciano (Castelvecchi), ’ Scandalo a Hollywood’ di Felicia Kingsley (Newton Compton), ’L’Anna che verrà’ di Annalisa Menin (Giunti), ’Io che ti ho voluto così bene’ di Roberta Recchia (Rizzoli), ’Io sono perfetto’ di Paolo Ruffini (La Nave di Teseo). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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