Domenica 26 luglio, alle 21, in piazza della Repubblica a Pontremoli, si terrà la serata finale della 74ª edizione del Premio Bancarella. Per la prima volta, l’Università partecipa alla manifestazione collaborando con l’evento letterario. La serata è prevista con un inizio alle ore 21, coinvolgendo autori, lettori e pubblico presente nella cittadina toscana.

Pisa, 24 luglio 2026 – Domenica 26 luglio in piazza della Repubblica a Pontremoli, alle ore 21, si svolgerà la serata finale della 74° edizione del Premio Bancarella. Le sei autrici e autori finalisti si contenderanno la scultura del San Giovanni di Dio, protettore dei librai, realizzata in esclusiva dal laboratorio artigiano “Il Tondo” di Celle Ligure, dai Maestri Mannuzza. Sul palco ci saranno Roberta Recchia, autrice di “Io che ti ho voluto così bene”, edito da Rizzoli; Paolo Ruffini, autore di “Io sono perfetto”, edito da La Nave di Teseo; Annalisa Menin, con “L’Anna che verrà”, edito da Giunti; Lorenza Gentile e il suo “La volta giusta”, edito da Feltrinelli; Gianlivio Fasciano, autore di “Mi chiamo ruggine”, edito da Castelvecchi; ed infine Felicia Kingsley, autrice di “Scandalo a Hollywood”, edito da Newton Compton Editori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Letteratura: per la prima volta l’Università collabora con il Premio Bancarella

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