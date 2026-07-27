Pre-campionato Premier League | il Liverpool batte il Sunderland nella prima partita di Iraola gli Spurs vincono contro l’Auckland e il Leeds perde contro il Wrexham

Da justcalcio.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Liverpool ha sconfitto il Sunderland nella prima partita di pre-campionato sotto la guida di Iraola. Gli Spurs hanno vinto contro l’Auckland, mentre il Leeds ha perso contro il Wrexham.

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2026-07-26 12:09:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Liverpool e il Tottenham si è assicurato le vittorie nelle prime partite di pre-campionato in vista della stagione di Premier League. La prima partita di Andoni Iraola alla guida del Liverpool si è conclusa con una vittoria per 4-2 sul Sunderland negli Stati Uniti, con gli Spurs che hanno avuto la meglio sull’Auckland vincendo 2-0 all’Eden Park, in Nuova Zelanda. Altrove, il Leeds è stato battuto 3-2 dalla squadra del campionato Wrexham nella prima partita del pre-campionato. Liverpool-Sunderland: i Reds vincono la prima partita di Iraola. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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