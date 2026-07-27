Il Liverpool ha sconfitto il Sunderland nella prima partita di pre-campionato sotto la guida di Iraola. Gli Spurs hanno vinto contro l’Auckland, mentre il Leeds ha perso contro il Wrexham.

2026-07-26 12:09:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Liverpool e il Tottenham si è assicurato le vittorie nelle prime partite di pre-campionato in vista della stagione di Premier League. La prima partita di Andoni Iraola alla guida del Liverpool si è conclusa con una vittoria per 4-2 sul Sunderland negli Stati Uniti, con gli Spurs che hanno avuto la meglio sull’Auckland vincendo 2-0 all’Eden Park, in Nuova Zelanda. Altrove, il Leeds è stato battuto 3-2 dalla squadra del campionato Wrexham nella prima partita del pre-campionato. Liverpool-Sunderland: i Reds vincono la prima partita di Iraola. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Pre-campionato Premier League: il Liverpool batte il Sunderland nella prima partita di Iraola, gli Spurs vincono contro l’Auckland e il Leeds perde contro il Wrexham

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Liverpool v Sunderland Preseason Starting Eleven | Iraola's First Test!

Notizie e thread social correlati

Recensione Premier League: gli Spurs sopravvivono, il West Ham perde e il Sunderland si assicura il posto europeoIl West Ham ha perso 3-0 contro il Leeds nell'ultima giornata della Premier League e retrocede in Championship.

Risultati amichevoli pre-campionato della Premier League: vincono Newcastle, Nottingham Forest, Everton, Crystal Palace e Sunderland, tenuta CoventryDurante il fine settimana, sette club della Premier League hanno disputato partite amichevoli nel pre-campionato, con vittorie per Newcastle,...

Argomenti più discussi: Andoni Iraola sulla vittoria pre-campionato contro il Sunderland: Ci darà un buon punto di partenza; L'Arsenal dà il via alla preparazione per difendere il titolo di Premier League; Gli elicotteri utilizzati per il G7 hanno fatto cancellare il ritiro precampionato del Brighton; Cosa porta Aurèle Amenda al Coventry mentre inizia la sfida della Premier League.

I turchi hanno più minuti nelle gambe, mentre le Tigers debuttano nel pre-campionato dopo la promozione in Premier League. #HullCity #Konyaspor x.com