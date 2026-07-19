Durante il fine settimana, sette club della Premier League hanno disputato partite amichevoli nel pre-campionato, con vittorie per Newcastle, Nottingham Forest, Everton, Crystal Palace e Sunderland. La Coventry ha mantenuto la sua porta inviolata in una partita senza reti. Contestualmente, l’Inghilterra disputava l’ultima partita della Coppa del Mondo 2026.

2026-07-19 01:57:00 Giorni caldissimi in redazione! Mentre l’Inghilterra giocava l’ultima partita della Coppa del Mondo 2026, sabato erano in campo sette club della Premier League. Il Manchester United ha perso contro il Wrexham a Helsinki e sei squadre hanno preso parte alle amichevoli nel Regno Unito. Crystal Palace, Everton e Sunderland hanno vinto ciascuna con quattro gol, mentre anche Newcastle e Nottingham Forest hanno vinto comodamente. Anche i nuovi arrivati??del Coventry City erano in azione mentre continua la preparazione alla stagione 202627 per le 20 squadre di alto livello. Crystal Palace-Swindon Town: tripletta di Franca.... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Risultati amichevoli pre-campionato della Premier League: vincono Newcastle, Nottingham Forest, Everton, Crystal Palace e Sunderland, tenuta Coventry

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