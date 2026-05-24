Il West Ham ha perso 3-0 contro il Leeds nell'ultima giornata della Premier League e retrocede in Championship. Gli Spurs hanno mantenuto la posizione in classifica, mentre il Sunderland ha conquistato un posto in Europa. La partita del West Ham si è giocata senza conseguenze sulla classifica finale, dopo l'esito della sconfitta. La stagione si è chiusa con il West Ham in zona retrocessione, gli Spurs salvi e il Sunderland qualificato per le competizioni continentali.

2026-05-24 19:51:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’ultima giornata della stagione di Premier League si è conclusa ancora una volta quando il West Ham è retrocesso in campionato nonostante un’entusiasmante vittoria per 3-0 sul Leeds. Gli Hammers dovevano vincere e sperare che il Tottenham perdesse, ma solo metà di quell’equazione è riuscita con gli Spurs che hanno superato l’Everton 1-0. Joao Palhinha ha segnato l’unico gol allo stadio Tottenham Hotspur, reagendo più velocemente dopo che il suo colpo di testa era uscito dal palo due minuti prima dell’intervallo. Ci sono stati uno o due momenti di nervosismo alla fine del secondo periodo, ma gli Spurs hanno resistito, rendendo irrilevante la vittoria del West Ham. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Recensione Premier League: gli Spurs sopravvivono, il West Ham perde e il Sunderland si assicura il posto europeo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Crystal Palace vs West Ham: formazioni confermate per il grande scontro della Premier LeagueStasera si gioca uno dei match più attesi della giornata di Premier League, con il Crystal Palace che riceve il West Ham in un incontro molto...

West Ham contro Arsenal: commenti, aggiornamenti, obiettivi e statistiche per il massiccio scontro della Premier LeagueOggi si gioca uno dei match più attesi della Premier League tra West Ham e Arsenal.

Argomenti più discussi: Recensione Netbet 2026: opinioni e analisi completa; FC 26 gratis su PlayStation Plus: come diventare imbattibili con segreti e strategie per veri campioni; Recensione della slot Starburst di NetEnt: come giocare e dove trovare Starburst, la slot stelle; Valencia vs Rayo Vallecano: Pronostico e Quote, La Liga, 14/05/2026.

Il record del Manchester United ad Old Trafford negli anni di Premier League. reddit