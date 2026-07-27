Il Prato torna in campo oggi alle 16,30 per una sessione di allenamento al Lungobisenzio, dopo aver trascorso dieci giorni di ritiro a Sestola e una domenica di riposo. La squadra sta lavorando su prove di formazione con il 3-5-2 e valuta anche la possibilità di schierare Jallow.

Il Prato riprende a lavorare oggi. Dopo il ritiro di 10 giorni a Sestola e la domenica di riposo concessa ai calciatori, Risaliti e compagni sono pronti a tornare ad allenarsi al Lungobisenzio, con la seduta odierna che prenderà il via alle 16,30. Questa settimana, che terminerà sabato con l’amichevole in via Firenze con il San Donato Tavarnelle (calcio d’avvio fissato alle 18), sarà utile per cominciare a capire la formazione che ha in mente Alessandro Dal Canto in vista dei primi appuntamenti ufficiali. Una premessa doverosa: il calciomercato dei lanieri non è ancora chiuso e il direttore sportivo Gianluca Berti è all’opera per completare la rosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Prato, prove di 3-5-2 e la tentazione Jallow

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