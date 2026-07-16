Prove Invalsi il caso Prato | quando il 70% degli studenti cinesi abbandona la scuola Valditara | È un’emergenza nazionale

In un caso scolastico a Prato, il 70% degli studenti di origine cinese ha abbandonato la scuola. Il ministro dell’Istruzione ha definito la situazione un’emergenza nazionale. I dati evidenziano un alto tasso di abbandono tra gli studenti cinesi, secondo le prove Invalsi. La questione ha attirato l’attenzione sulle difficoltà di integrazione e sui problemi di continuità scolastica in quella comunità. La situazione viene considerata critica dalle autorità educative.

Ci sono numeri che fanno bene al cuore e numeri che invece impongono di fermarsi a riflettere. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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