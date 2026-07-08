La Virtus ha annunciato la separazione da Karim Jallow, esercitando la clausola d'uscita presente nel suo contratto. L'ala tedesca lascia il club dopo aver disputato una sola stagione, caratterizzata da prestazioni alternate. La decisione mette fine al suo breve periodo in squadra, senza ulteriori dettagli sul futuro del giocatore o sulle motivazioni della scelta. Jallow ha vestito la maglia bianconera durante l’annata appena conclusa.

Bologna, 8 luglio 2026 – Si chiude dopo una sola stagione l'avventura di Karim Jallow con la Virtus. Il club bianconero ha infatti comunicato di essersi avvalso della clausola d'uscita prevista nel contratto dell'ala tedesca, che lascia così Bologna dopo un'annata vissuta tra alti e bassi. Arrivato nell'estate del 2025 dall'Ulm, Jallow aveva scelto la Virtus per vivere la sua prima esperienza lontano dalla Germania. Un'avventura iniziata con segnali incoraggianti, grazie all'atletismo, all'energia e alla capacità di incidere soprattutto nella metà campo difensiva. Con il passare dei mesi, però, il rendimento dell'esterno classe 1997 - complice anche qualche problema fisico che l’ha costretto ai box per diverso tempo - è andato progressivamente calando, fino a ritagliarsi uno spazio sempre più limitato nelle rotazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus, si separano le strade con Karim Jallow: esercitata la clausola d'uscita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le strade del Manfredonia Calcio e di Massimo Tanzillo si separanoIl Manfredonia Calcio ha annunciato la fine della collaborazione con Massimo Tanzillo.

Le strade dell'Us Città di Fasano e del ds Montanaro si separanoL'Us Città di Fasano ha annunciato la fine del rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Antonio Montanaro.

Virtus Bologna esce dal contratto di Karim Jallow: il tedesco ai salutiLa Virtus Bologna ha comunicato di aver esercitato l’opzione di uscita prevista dal contratto in essere con Karim Jallow. A Karim i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionistic ... pianetabasket.com

Virtus, si separano le strade con Karim Jallow: esercitata la clausola d'uscitaL'ala tedesca lascia Bologna dopo una sola stagione. Buon avvio, poi il calo: chiude con 6,2 punti di media in Serie A ... ilrestodelcarlino.it