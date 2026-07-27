La polizia penitenziaria ha sequestrato telefoni e hashish durante un tentativo di contrabbando nel carcere La Dogaia di Prato. Gli agenti hanno fermato persone che avevano tentato di introdurre dispositivi elettronici e sostanze stupefacenti oltre il muro di cinta. Sono stati sequestrati anche droni utilizzati per il trasporto di materiali proibiti all’interno della struttura. Nessuno è rimasto ferito durante le operazioni.

Hanno provato a introdurre smartphone e sostanze stupefacenti nel carcere La Dogaia di Prato, ma il tentativo è stato bloccato dalla polizia penitenziaria. Intorno alle 21.20 di sabato 25 luglio, gli agenti hanno intercettato tre lanci di plichi effettuati da persone in stato di libertà all’interno delle mura carcerarie, rinvenuti vicino ai passeggi della media sicurezza della quinta e settima sezione. I pacchi fatti entrare, confezionati con spugna e nastro adesivo trasparente, contenevano oltre ad uno smartphone e un mini-smartphone (entrambi senza scheda sim), anche due panetti di hashish per un quantitativo totale di circa 190 grammi. Tutto il materiale è stato sequestrato nell’ambito dell’attività investigativa diretta dalla Procura di Prato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Prato, droni e lanci oltre il muro di cinta del carcere “La Dogaia”: sequestrati telefoni e hashish

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