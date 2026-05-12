Giro di droga da oltre 17mila euro nel carcere di Bergamo | hashish cocaina e telefoni introdotti anche con droni
Nel carcere di Bergamo, sono stati scoperti sequestri di droga per oltre 17.000 euro, tra hashish e cocaina, e la presenza di telefoni cellulari. Le indagini hanno portato all'individuazione di 13 persone coinvolte, che avrebbero utilizzato droni per far arrivare sostanze e apparecchiature all’interno della struttura. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per chiarire i dettagli di questa attività illecita.
Droga e telefoni introdotti illegalmente nel carcere di Bergamo anche attraverso l'utilizzo di droni: 13 indagati. Perquisizioni e sequestri per oltre 17mila euro di profitti illeciti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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