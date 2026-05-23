Nel carcere di Bari sono stati sequestrati hashish e numerosi telefoni durante un’operazione di sicurezza. I droni vengono usati per trasportare sostanze e dispositivi oltre le mura, superando le barriere fisiche. I prezzi di telefoni e droga all’interno delle celle risultano raddoppiati rispetto al mercato esterno. Le forze di polizia hanno intensificato i controlli per contrastare il traffico illegale.

? Punti chiave Come riescono i droni a superare i muri del carcere?. Perché i prezzi di telefoni e droga raddoppiano in cella?. Chi gestisce il traffico organizzato nonostante le perquisizioni?. Quali misure servono per bloccare l'ingresso di materiale proibito?.? In Breve Oltre 450 detenuti occupano meno di 250 posti letto nel carcere di Bari.. Il Sappe richiede 50 nuovi agenti e lo sfollamento di 100 detenuti.. I criminali usano droni per introdurre materiale proibito alle finestre delle celle.. I prezzi di droga e telefoni interni superano di 10 volte il valore esterno.. Dieci telefoni cellulari, schede, caricabatterie e hashish sono stati sequestrati giovedì 21 maggio durante una perquisizione straordinaria nella sezione di alta sicurezza del carcere di Bari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, raid nel carcere: hashish e telefoni sequestrati in massima sicurezza

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