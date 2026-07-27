La Juventus sta cercando da un anno di ingaggiare Kolo Muani, senza successo. L’attaccante francese si sta avvicinando alla fine del suo contratto e la società continua a monitorarne la situazione. Nel frattempo, il tecnico della squadra si trova a gestire una fase di stallo nelle trattative, senza avanzamenti concreti. La situazione ha generato frustrazione tra i tifosi e le parti coinvolte, mentre il tempo passa senza novità ufficiali.

Povero Spalletti. La Juventus sembra impelagata in una sorta di perenne girotondo che non porta mai a nulla. Kolo Muani si avvicina da un anno: praticamente sta andando a piedi alla Continassa. E il caso Dibu Martínez? Con l’Aston Villa che ha rifiutato sdegnosamente la prima offerta della Vecchia Signora e quest’ultima costretta a virare su profili che, ancora una volta, non convincono più di tanto. Vedi Vicario. Sta di fatto che è l’intero mercato delle italiane, tolte le eccezioni di Como, Fiorentina e Milan, a essere deprimente. Del resto non scopriamo oggi che non ci sono soldi. Juventus, tra Kolo Muani e il Dibu Martinez. Il Corriere... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Povero Spalletti, la Juventus è un anno che sta dietro a Kolo Muani

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Il DISCORSO di SPALLETTI ai giocatori della JUVE dopo il RINNOVO | DAZN

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