Calciomercato Juventus 2026 | Spalletti tra Koke Kim e Kolo Muani

La Juventus sta pianificando il mercato estivo del 2026, con Spalletti come nuovo allenatore. Tra i possibili acquisti ci sono Koke, Kim e Kolo Muani. La società lavora per rafforzare la rosa, dopo la delusione in Europa League. Non sono stati ancora definiti i dettagli delle operazioni, ma si seguono diversi profili per migliorare la squadra. La dirigenza sta monitorando anche altre trattative in corso, senza comunicati ufficiali.

L’Europa League brucia ancora, ma alla Continassa si lavora per trasformare la delusione in rinascita. John Elkann ha confermato il pieno sostegno a Luciano Spalletti, tecnico che dovrà riportare la Juventus a competere per lo scudetto. A fianco del presidente, l’amministratore delegato Damien Comolli punta a replicare l’impresa di Beppe Marotta nel 2011: ribaltare la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Juventus: Il Futuro di Allegri in bilico e l’Interesse per Spalletti. Juventus Dybala corteggiato da quattro grandi club europei. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Mercato Juve2 Registi per Spalletti! Si Accende il Mercato!

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