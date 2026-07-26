Dopo la vittoria contro lo Standard Liegi, l’allenatore della Juventus ha commentato le voci di mercato, affermando di avere fiducia in Kolo Muani e di non essere nervoso riguardo all’addio di Openda, interpretato come un segnale di nuovi acquisti in arrivo. Ha aggiunto che la presenza di un dirigente importante è attiva e coinvolta nelle decisioni. Le sue parole sono state raccolte da Tuttosport.

. Le dichiarazioni. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato al termine dell’amichevole vinta contro lo Standard Liegi. Queste le parole raccolte da Tuttosport. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata PRESTAZIONE – « Abbiamo fatto una buona partita: dopo un primo tempo un po’ lenti in costruzione, però siamo cresciuti molto nella ripresa. All’inizio non riuscivamo a trovare ritmi e spazi, per cui abbiamo rincorso gli avversari. Bene, però, la difesa: Gatti e Kelly mi sono proprio piaciuti ». OPENDA E MERCATO – « Faccio intanto un augurio a Openda, non abbiamo saputo sfruttarlo al massimo. In generale, però, sappiamo che c’è un mercato carico di difficoltà, ma ci conosciamo bene da tanti anni con i dirigenti: ora intanto recuperiamo i nostri dal Mondiale, così avremo una visione migliore ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti: «Kolo Muani? Fiducia. L’addio di Openda è il segno che qualcosa sta per entrare. Non sono nervoso, Elkann è partecipe»

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JUVE, VLAHOVIC ADDIO KOLO MUANI È IL PRIMO OBIETTIVO DI SPALLETTI

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