La Cgil ha presentato un esposto alla Corte dei Conti, coinvolgendo le procure regionali di Sicilia e Lazio, chiedendo una verifica sulla gestione dei fondi pubblici destinati al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Il sindacato ha richiesto un approfondimento sulle modalità di utilizzo delle risorse e sulla trasparenza delle procedure legate all’opera.

La Cgil porta il Ponte sullo Stretto di Messina davanti alla Corte dei Conti. Il sindacato guidato da Maurizio Landini ha presentato un esposto alle procure regionali della Corte dei Conti di Sicilia e Lazio per chiedere una verifica sulla gestione delle risorse pubbliche destinate al progetto. Le criticità. Al centro dell’iniziativa del sindacato c’è il timore che possano esserci i presupposti di un danno erariale. Nella nota la Cgil afferma: ritiene doveroso chiedere alla magistratura contabile di verificare se le enormi risorse pubbliche siano state utilizzate nel rispetto della legge e nell’interesse generale o se, invece, esista il rischio concreto che si stia producendo un danno alle finanze dello Stato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ponte sullo Stretto, la Cgil presenta un esposto alla Corte dei Conti sui fondi pubblici

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La Cgil ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se vi siano i presupposti di un danno erariale. #ANSA x.com

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