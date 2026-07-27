La Cgil ha presentato un esposto alla Corte dei conti per chiedere di accertare se, “nella gestione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se, al contrario, vi siano i presupposti di un danno erariale “. A farlo sapere è lo stesso sindacato, aggiungendo che l’esposto, firmato dal segretario generale Maurizio Landini e presentato alle Procure regionali della Corte dei conti della Sicilia e del Lazio e alla Procura Generale presso la Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana, “nasce da un principio molto semplice: quando sono in gioco miliardi di euro dei cittadini è un dovere pretendere trasparenza, legalità e un uso rigoroso delle risorse pubbliche ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ponte sullo Stretto, esposto della Cgil alla Corte dei conti per danno erariale

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Ponte sullo Stretto, esposto della Cgil alla Corte dei Conti per presunto danno erariale dlvr.it/TTk6B1 x.com

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