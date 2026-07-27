La Cgil ha presentato un esposto alla Corte dei Conti riguardante il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Nel documento si chiede di verificare se siano stati utilizzati correttamente i fondi pubblici impiegati e se ci siano i presupposti per un danno erariale. La questione riguarda la gestione delle risorse finanziarie legate all’opera. La Corte dei Conti è chiamata a valutare eventuali irregolarità nella spesa pubblica relativa al progetto.

Il Ponte sullo Stretto di Messina arriva sotto i riflettori della Corte dei Conti. La Cgil ha infatti presentato un esposto per chiedere di accertare se, nella gestione del progetto, siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se, al contrario, vi siano i presupposti di un danno erariale. L’esposto, firmato dal segretario generale Maurizio Landini e presentato alle Procure regionali della Corte dei conti della Sicilia e del Lazio e alla Procura Generale presso la Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana, “nasce da un principio molto semplice: quando sono in gioco miliardi di euro dei cittadini – sostiene la Confederazione – è un dovere pretendere trasparenza, legalità e un uso rigoroso delle risorse pubbliche”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Ponte sullo Stretto, l’esposto della Cgil alla Corte dei Conti: “Valutare danno erariale”

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