La Cgil ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per verificare se i fondi pubblici destinati al progetto del Ponte sullo Stretto siano stati gestiti correttamente. Il sindacato ha chiesto di accertare eventuali sprechi o irregolarità nell’utilizzo delle risorse statali. L’esposto evidenzia la possibilità di un danno erariale, sollevando dubbi sulla trasparenza e l’efficienza delle spese sostenute finora.

La Cgil ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per capire se i soldi pubblici spesi sul Ponte sullo Stretto siano stati usati bene. Il timore del sindacato è che possa esserci un danno erariale, cioè uno spreco a carico dello Stato. La richiesta è chiara: verificare ogni passaggio della gestione delle risorse destinate alla grande opera tra Sicilia e Calabria.I dubbi della Cgil sul Ponte sullo StrettoL'esposto porta la firma del segretario generale Maurizio Landini. È stato inviato alle Procure regionali della Corte dei Conti di Sicilia e Lazio e alla Procura Generale della Sezione d'appello per la Sicilia. Per il sindacato è giusto chiedere ai magistrati se le risorse pubbliche siano state usate nel rispetto della legge e nell'interesse di tutti. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Ponte sullo Stretto: esposto della Cgil per un possibile danno erariale allo Stato

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