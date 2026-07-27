L’esposto della Cgil sul Ponte sullo Stretto per danno erariale

La Cgil ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se vi siano i presupposti di un danno erariale. L’esposto è firmato dal segretario generale Maurizio Landini. «Non si tratta di una battaglia ideologica», ha spiegato la Cgil in una nota. «E nemmeno di una contrapposizione pregiudiziale all’opera. Vogliamo difendere il denaro pubblico. Ogni euro sprecato per il Ponte è un euro tolto agli ospedali, alle scuole e alle vere infrastrutture di cui il Sud ha bisogno». Il Ponte sullo Stretto. L’esposto è stato presentato alle procure regionali della Corte dei Conti della Sicilia e del Lazio. 🔗 Leggi su Open.online

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