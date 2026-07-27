Ponte sullo Stretto esposto Cgil alla Corte dei Conti per danno erariale ad Ciucci | Operiamo nel rispetto delle norme

La Cgil ha presentato un esposto alla Corte dei Conti, accusando possibili danni erariali legati alla gestione delle risorse per il Ponte sullo Stretto tra Sicilia e Calabria. Il sindacato ha chiesto ai magistrati di verificare l'uso dei fondi destinati all’opera. La risposta di un rappresentante dell’ente incaricato è che le attività si svolgono nel rispetto delle norme vigenti. La questione riguarda la corretta allocazione e utilizzo delle risorse pubbliche.

Il sindacato guidato da Maurizio Landini chiede ai magistrati contabili di verificare la gestione delle risorse destinate all’opera tra Sicilia e Calabria. Ma l'ad Ciucci: "La società Stretto di Messina ha operato e opera nel pieno rispetto delle norme e con la massima attenzione per tutela del dena. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Ponte sullo stretto, esposto alla Corte dei Conti da parte della Cgil

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