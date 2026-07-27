Dall'alba di oggi fino alle 11 di giovedì, il traffico ferroviario sotto Ponte al Pino è sospeso. Treni soppressi, navette sostitutive e nuovi orari sono in vigore. I pendolari devono prevedere ritardi e disagi, con molte fasce orarie compromesse. La sospensione riguarda tutte le corse sulla linea interessata, senza indicazioni di riapertura anticipata. Nessuna comunicazione di variazioni diverse da quelle già annunciate.

Dita incrociate e tantissima pazienza. È quella che servirà a passeggeri e pendolari a partire dall’alba di oggi fino alle 11 di giovedì che dovranno fare i conti con l’alt al traffico ferroviario sotto a Ponte al Pino. Entra infatti nella fase conclusiva l’intervento di Rfi per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale ’Ponte al Pino’. I DISAGI L’effetto collaterale: nodo ferroviario di Firenze ben allacciato e Italia, virtualmente, divisa a metà. Le operazioni di varo del nuovo impalcato cominceranno questa mattina: si tratta di una delle operazioni di ingegneria più complesse realizzate negli ultimi anni. Per completarla è in vigore da ieri alle 23 lo stop della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte al Pino, tre giorni di passione. Stop ai treni, navette e nuovi orari. Ecco la guida per sopravvivere

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