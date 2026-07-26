Dalle 23 di questa sera, fino alle 26 luglio, i treni ad alta velocità sono sospesi per tre giorni per i lavori sul nuovo Ponte al Pino a Firenze. Durante il periodo, sono attive navette sostitutive e orari modificati. La linea ferroviaria è interrotta nel tratto interessato dai lavori, che coinvolge anche le linee regionali. La sospensione riguarda anche altre tratte ferroviarie collegate.

Firenze, 26 luglio 2026 – Ci risiamo. Dalle 23 di stasera, domenica 26 luglio, i pendolari dell’Alta Velocità si trovano ad affrontare tre giorni di stop totale ai treni per i lavori di montaggio del nuovo Ponte al Pino a Firenze. Stop ai treni, date e orari. Dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio sarà effettuato il varo del nuovo cavalcaferrovia che richiederà la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella. E dunque, i treni da sud del Paese terminano la corsa a Campo di Marte, quelli da nord invece a Santa Maria Novella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Tre giorni di stop ai treni, da stasera Italia divisa in due (di nuovo) per i lavori a Ponte al Pino: navette e orari, la guida

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