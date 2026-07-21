Ponte al Pino verso l’alt Tre giorni di stop ai treni | Smart working e navette

Da lanazione.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 27 al 30 luglio, i treni sulla linea che attraversa Ponte al Pino saranno sospesi per quattro giorni. La sospensione si rende necessaria a causa di lavori di sostituzione del ponte, già iniziati il 6 luglio e conclusi il 9 dello stesso mese. Durante questo periodo, sono previste soluzioni alternative come lo smart working per alcune attività e l’attivazione di navette sostitutive. La circolazione ferroviaria riprenderà regolarmente il 31 luglio.

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Ancora uno stop totale ai treni. È quello che scatterà dal 27 al 30 luglio quando il cantiere di Rfi per i lavori di sostituzione di Ponte al Pino muoverà nuovi passi come avvenuto dal 6 al 9 luglio. L’effetto: inevitabili disagi per viaggiatori e pendolari. Per questo gli uffici di Regione e Palazzo Vecchio si sono messi al lavoro con l’obiettivo di ridurre le criticità. Ma da Palazzo Sacrati Strozzi arriva anche un appello a lavoratori e aziende a limitare al massimo gli arrivi a Firenze e utilizzare quanto più possibile lo smart working. "Nella prima fase di chiusura ferroviaria per l’intervento su Ponte a Pino – spiega l’assessore... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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