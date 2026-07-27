U n nome, una garanzia. Monica Bellucci appartiene a quella ristretta categoria di donne che non hanno bisogno di presentazioni. Nell’immaginario collettivo è la diva mediterranea per eccellenza: il pizzo nero, le silhouette bodycon, una sensualità diventata negli anni quasi un codice estetico. Il ritorno sul piccolo schermo di Agents Secrets, il thriller del 2004 trasmesso su Iris in cui recita accanto all’allora marito (ora ex) Vincent Cassel, riporta l’attenzione su una delle attrici italiane più celebri al mondo. Ma sono anche le sue apparizioni più recenti, dai festival cinematografici ai front row dell’Haute Couture, a raccontare una nuova fase del suo look, più rilassata e contemporanea. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Più rilassata, meno "femme fatale", ma ancora magnetica. Tutti gli ultimi look da copiare

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