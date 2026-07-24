Gli shorts boxer sono il trend moda più amato dalle celeb | da Zendaya a Charlize Theron scopri i look più belli e gli abbinamenti da copiare

Da amica.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dalla camera da letto allo street style, gli shorts effetto boxer conquistano il guardaroba delle celeb diventando il simbolo di un’eleganza rilassata e contemporanea. Amati per il loro comfort e la loro versatilità, vengono reinterpretati in chiave fashion attraverso abbinamenti sofisticati e inattesi. Da Charlize Theron, che per il photocall di The Odyssey a Parigi ha scelto un total look Tom Ford con blazer doppiopetto, shorts in seta grigio chiaro e camicia in popeline rigata, a Zendaya, protagonista con un outfit Louis Vuitton composto da bomber cropped in pelle, shorts in raso gialli a vita alta e pump, il boxer short si afferma come nuovo elemento del tailoring femminile. 🔗 Leggi su Amica.it

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