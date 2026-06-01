Quartieri ancora ritardi nelle proclamazioni | gli ultimi seggi in ballo tutti da definire

Notizia in breve

Nessuna proclamazione ancora per i presidenti di Terzo e Quarto Quartiere. Gli uffici competenti devono ancora definire gli ultimi seggi. Sono stati proclamati i presidenti di Primo, Secondo, Quinto, Sesto e Settimo Quartiere. I nomi annunciati sono Vincenzo Messina, Davide Siracusano, Beatrice Belfiore, Sasha Cardile e Ninnì Caprì. Restano in attesa di ufficializzazione i presidenti di Terzo e Quarto, dove le procedure sono ancora in corso.