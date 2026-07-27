Il commissario tecnico della nazionale è stato sostituito a causa di un caso legato alle scommesse russe e al coinvolgimento della piattaforma di scommesse online Fonbet. La decisione è arrivata pochi giorni dopo l'inizio di un processo di riorganizzazione della federazione calcistica, che aveva incluso anche incontri con allenatori di alto livello. La situazione ha portato a una modifica improvvisa del ruolo dell’ex calciatore, che era stato scelto come nuovo allenatore della nazionale.

C’eravamo tanto amati, eppure nell’arco di pochi giorni la nuova organizzazione della Figc sembra già scricchiolare. Dal viaggio per convincere Pep Guardiola all’ipotesi Pirlo, con Mancini e Conte sullo sfondo. Il risultato, ad oggi, è che l’Italia non ha ancora il suo ct, men che meno delle regolamentazioni all’avanguardia per sfruttare al meglio I giovani talenti nostrani. Malagò promette novità a breve e poi lancia frecciate, perché in questa fase occorre di certo gettare benzina sul fuoco. La tensione è alta a ai cronisti ha detto: “Su Maldini non posso dire niente. (.) Abodi parla di brutte figure? Il suo è un mondo che non può parlare di brutte figure. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pirlo salta come ct della Nazionale: il caso Fonbet e le scommesse russe

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PIRLO CT dell'ITALIA Il PARERE SHOCK di FABIO!

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