Caso Pirlo ct il sito di scommesse Fonbet di cui è sponsor è pure bloccato in Italia | ora usa un clone

Il sito di scommesse Fonbet, sponsor di Andrea Pirlo, è stato bloccato in Italia e ora utilizza un clone. Pirlo, nominato commissario tecnico della nazionale di calcio, ha legami con questa piattaforma di scommesse. La decisione di bloccare il sito si inserisce in un contesto di restrizioni sul gambling online nel paese. Non sono stati forniti dettagli sul funzionamento del clone o su eventuali implicazioni legali.

Andrea Pirlo, 47 anni, è stato nominato commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. Sulla sua nomina sono arrivati diversi dubbi, soprattutto di tipo politico: Pirlo è sponsor di Fonbet, un portale di scommesse russo. Il sito principale di Fonbet è bloccato in Italia anche se si può ancora accedere con un trucco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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