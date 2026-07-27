Il 27 luglio 2026, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha inserito nella black list la società di scommesse russa Fonbet, oscurando il suo sito in Italia. La decisione segue le controversie legate ai rapporti commerciali tra Fonbet e l’ex calciatore italiano Andrea Pirlo, che erano stati oggetto di discussione. La società di scommesse non è più accessibile tramite i canali italiani. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito i motivi specifici dell’oscuramento.

Roma, 27 luglio 2026 – I legami commerciali con Andrea Pirlo erano finiti al centro delle polemiche, ora la società di scommesse russa Fonbet viene inserita nella black list dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Da oggi deve essere attuata l'inibizione dei domini Fonbet.com, Fonbet.info e Fonbetpoker.com, inclusi nell'ultimo corposo aggiornamento dell'elenco dei siti di gioco online non autorizzati alla raccolta in Italia. Il provvedimento dell'Adm ha disposto l' oscuramento di 293 nuovi siti internet, portando a 12.448 il numero complessivo dei domini inibiti sul suolo nazionale. Intanto, sarebbero in corso verifiche e accertamenti sulle attività promozionali di Pirlo riguardo alla società russa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Quotidiano.net - Caso Fonbet-Pirlo, il sito di scommesse russo oscurato in Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Pirlo ct, il sito di scommesse Fonbet di cui è sponsor è pure bloccato in Italia: ora usa un cloneIl sito di scommesse Fonbet, sponsor di Andrea Pirlo, è stato bloccato in Italia e ora utilizza un clone.

Le autorità italiane scoprono Fonbet solo con il caso Pirlo: da oggi oscurati i siti del portale di scommesse russoLe autorità italiane hanno oscurato i siti di Fonbet, piattaforma di scommesse russe, dopo il coinvolgimento nel caso Pirlo.

Temi più discussi: Pirlo ambassador di agenzia di scommesse russa: L'amore per l'Italia non dipende da un incarico; Pirlo ct, quell’accordo con un provider russo che diventa un caso imbarazzante; Nazionale, Pirlo rompe il silenzio sul caso Fonbet: Mia collaborazione priva di significato politico; L'oligarca, lo scacchista, le sanzioni... il mondo di Fonbet, lo sponsor russo che getta ombre su Pirlo.

FOTO - L'annuncio di #Pirlo dopo il caso #Fonbet: Non sono più candidato alla panchina della #Nazionale #Italia #SerieA #ASRoma x.com

Italia, Pirlo quasi fuori per il caso Russia. Maldini è pronto a lasciare e incontra Malagò. I retroscena reddit

Caso Fonbet-Pirlo, il sito di scommesse russo oscurato in ItaliaLa società, di cui Pirlo è global ambassador dal 2025, è finita nella black list dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In corso verifiche sulle attività promozionali dell’ex calciatore ... quotidiano.net

Pirlo non sarà il ct della Nazionale. E il sito Fonbet viene oscurato in ItaliaDopo la notizia data dallo stesso Andrea Pirlo della trattativa saltata per diventare ct della Nazionale, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inibito i domini Fonbet. tuttomercatoweb.com