Il tecnico ha annunciato su Instagram di aver appreso di non essere più il candidato per la panchina della Nazionale. La comunicazione è arrivata tramite un post in cui ha confermato di non ricoprire più quel ruolo. Nel frattempo, il direttore tecnico sta considerando l’addio e si prepara a lasciare il proprio incarico.

In un post su Instagram il tecnico ha chiarito di aver appreso di non essere più il candidato per la panchina azzurra. Il dt pronto allo strappo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Pirlo: “Non sarò il ct della Nazionale”. Ora Maldini pensa all’addio

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