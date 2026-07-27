Malagò frena sulla nomina, i due neo dirigenti azzurri potrebbero decidere di lasciare. Pirlo: "La politica non c'entra con le mie collaborazioni" Andrea Pirlo non sarà il nuovo ct della Nazionale dopo il caso dello sponsor russo Fonbet. Questa la decisione finale del presidente della Figc Ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Nazionale, Pirlo non sarà ct dopo il caso dello sponsor russo, lui: "Amareggiato", Maldini e Leonardo verso l'addio

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Pirlo non sarà il CT dell’Italia, Maldini e Leonardo verso le dimissioni: terremoto sulla NazionaleLa scelta del nuovo ct della Nazionale ha già spaccato la FIGC. Malagò ha bloccato il nome dell’ex calciatore, travolto dalle polemiche per lo sponsor russo. Maldini e Leonardo verso l’addio. fanpage.it

Pirlo non sarà ct dell’Italia. Che amarezza per il caso Russia: Collaborazione solo commerciale, non c’entra la politicaDopo il caso Russia, svanisce l'ipotesi di nominare l'ex centrocampista nuovo commissario tecnico della Nazionale ... affaritaliani.it