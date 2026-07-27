Andrea Pirlo ha annunciato su Instagram di aver appreso di non essere più il candidato per la panchina della Nazionale. Il tecnico ha scritto di aver ricevuto questa comunicazione senza ulteriori dettagli. Nel frattempo, Maldini sta valutando l’addio alla sua posizione nel settore calcistico. La decisione di Pirlo arriva dopo settimane di rumors e trattative non confermate ufficialmente. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo alle motivazioni di questa scelta.

In un post su Instagram il tecnico ha chiarito di aver appreso di non essere più il candidato per la panchina azzurra. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Andrea Pirlo non sarà il ct della Nazionale. Maldini pensa all’addio

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Andrea Pirlo non sarà più il c.t della nazionale italia

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