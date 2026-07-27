Andrea Pirlo ha annunciato su Instagram di non essere più considerato candidato per il ruolo di allenatore della Nazionale italiana. La comunicazione è stata fatta attraverso un messaggio in cui ha scritto di aver appreso la notizia la sera precedente. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi o motivazioni ufficiali riguardo alla decisione. Pirlo aveva inizialmente manifestato interesse per la posizione, ma ora sembra aver perso questa possibilità. La notizia è stata confermata dallo stesso ex calciatore.

Andrea Pirlo non sarà l'allenatore della Nazionale. L'ufficialità è arrivata dal diretto interessato con una storia su Instagram: "Ieri sera ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana". L'attuale allenatore dello United FC di Dubai ha pubblicato questo aggiornamento lunedì mattina integrando, e precisando, il post che aveva fatto domenica notte in cui cercava di spiegare la sua posizione in merito al caso Fonbet., "Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Pirlo non sarà il ct della Nazionale: "Ho appreso di non essere più candidato"

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